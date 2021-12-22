Еще один эпизод изнасилования. Всплывают новые подробности по делу Менди

Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди выдвинули обвинения еще в одном эпизоде изнасилования.

Таким образом, игрок обвиняется уже в семи случаях изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении пяти женщин.

Сообщается, что последний эпизод состоялся в июле этого года. Более ранние предположительно произошли в период с октября 2020 года по лето 2021 года. Вместе с Менди за те же преступления также обвиняется 40-летний Луи Саа Маттури.

Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.

Менди был отстранен от выступления за «Манчестер Сити» после предъявления обвинения полицией до завершения расследования. Сейчас футболист находится в тюрьме, суд трижды отказал ему выйти под залог.