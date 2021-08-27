Защитник Ман Сити Менди остался под стражей. Он обвинен в 4 изнасилованиях

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди остался под стражей после того, как сегодня игрок явился в суд.

Француза обвиняются в четырех случаях изнасилования и одной попытке изнасилования. Сообщается, что эпизоды происходили между октябрем 2020 года и августом 2021 года. Одной из девушек было менее 18 лет.

В суде Менди только подтвердил свою личность. Следующее заседание состоится 10 сентября, а до тех пор футболист останется под стражей.

«Манчестер Сити» отказался от комментариев до завершения суда и отстранил Менди от тренировок. Бенжамен является конкурентом Александра Зинченко на позиции слева в обороне.