Конкуренту Зинченко светит срок за изнасилования. Что вообще происходит?

Украинские футбольные болельщики очень радуются, когда в составе «Манчестер Сити» уверенной и яркой игрой отличается наш соотечественник Александр Зинченко. Волею Хосепа Гвардиолы воспитанник академии «Шахтера» появляется в стане «горожан» на левом фланге обороны – неродной для украинца позиции, но на которой тот целиком и полностью устраивает каталонского наставника. Впрочем, в последних матчах Гвардиола все чаще доверяет место на левой «бровке» обороны номинальному правому фулбеку Жоау Канселу, который выигрывает конкуренцию не только у Зинченко, но и у Бенжамена Менди, который был приобретен «Манчестер Сити» у «Монако» еще летом 2017 года за 57,5 миллионов евро.

И если Зинченко еще постарается навязать конкуренцию Канселу и отвоевать доверие Гвардиолы, то с футбольной карьерой Бенжамена Менди, кажется, ныне все выглядит весьма грустно. Он не играет со средины августа, когда в СМИ буквально полыхнула новость о возможной причастности французского легионера «горожан» к нескольким случаям изнасилования…

С чего все начиналось?

В конце августа английские футбольные средства массовой информации облетела шокирующая новость – 27-летний левый фулбек «Манчестер Сити» Бенжамен Менди подозревается в причастности к четырем случаям изнасилований женщин, одна из которых не достигла 18-летия. Помимо этого следствие инкриминирует французскому футболисту «преступления социального характера», суть которых в интересах дела не раскрывается.

Спустя несколько дней после сенсационной новости, в Честере состоялся суд над Менди, на котором избиралась мера пресечения для французского игрока. Судья внимательно выслушал доводы стороны обвинения, которые заключались в том, что Менди, находясь в своем особняке в Престбери графство Чешир, совершил акты насилия сексуального характера в отношении трех женщин, одна из которых на момент совершения противоправных действий была несовершеннолетней.

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События по трем из пяти первоначальных пунктов обвинения произошли в октябре 2020 года, а в январе нынешнего Менди якобы предпринял попытку сексуального насилия в отношении еще одной женщины. Еще один эпизод, по версии следствия, имел место быть уже в августе текущего года.

В ходе судебного заседания выяснилось, что по состоянию на август нынешнего года Менди уже находился под следствием, из-за чего был отпущен на свободу под залог. После еще одного зафиксированного случая насилия, сторона обвинения категорически убеждала суд в нецелесообразности очередного выхода Бенжамена на свободу под залог до окончательного решения в этом деле. Эти аргументы нашли понимание у судьи, и тот в итоговом решении постановил заключить Менди под стражу.

Примечательно, что в августе на суде присутствовало четырнадцать журналистов от различных изданий, а само заседание началось с задержкой, вызванной необходимостью присутствия на нем переводчика с французского. Менди на процессе выступил лишь с целью подтверждения своей личности, возраста и адреса, а его интересы представлял известный адвокат Кристофер Стейблс. Защитник «Манчестер Сити», как отмечали журналисты, не проявил никаких эмоций во время процесса, а в конце слушаний покинул зал судебных заседаний в сопровождении двух докторов.

Как отреагировали в Манчестер Сити?

Руководство «Манчестер Сити» оперативно отреагировало на обвинения в адрес своего футболиста. Буквально на следующий день, как стало известно об инциденте вокруг Менди, «горожане» выпустили официальное обращение, в котором подчеркнули, что отстраняют защитника от работы до момента завершения расследования.

«Манчестер Сити» может подтвердить, что после того, как ему было предъявлено обвинение, Бенжамен Менди был отстранен от работы до завершения расследования. Клуб не будет комментировать ситуацию до окончания следствия», - говорится в официальном коммюнике «горожан».

После того Менди не тренировался и больше не играл за «Манчестер Сити», а его оценочная стоимость на Transfermarkt рухнула до 10 миллионов евро – минимального показателя за все время пребывания Бенжамена в стане «горожан».

Интересно, что помимо «Манчестер Сити» на ситуацию отреагировали и некоторые другие заинтересованные стороны. В частности, компания Electronic Arts, которая является разработчиком линейки популярных футбольных симуляторов FIFA, объявила об исключении Бенжамена Менди из игрового процесса в связи с предъявленными ему обвинениями в насилии.

«Поскольку Бенжамен Менди был отстранен от выступлений за «Манчестер Сити» и сборную Франции, он также будет удален из этих команд в FIFA 22, а его появление в FIFA Ultimate Team и Ultimate Draft приостановлено до решения суда», - сообщили в Electronic Arts.

Как дела обстоят сейчас?

В настоящий момент Бенжамен Менди находится в HMP Altcourse – частной мужской тюрьме категории В, расположенной неподалеку от Ливерпуля. Тюрьма включает в себя шесть жилых блоков, центр первой ночи, три жилых блока для профессионального обучения и медицинский центр. Заключенным предлагается дневное обучение и вечерние занятия, а также семинары и программы по работе с правонарушителями. Всего в исправительном учреждении находится 1324 человека, ожидающих вердикта судов или отправленных отбывать наказание согласно соответствующих решений.

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До недавнего времени о Менди несколько недель ничего не сообщалось, однако буквально накануне полыхнуло снова. В прессу попали сведения, что Бенжамену предъявлено обвинение еще по двум эпизодам изнасилований, в которых защитника «Манчестер Сити» обвинила одна женщина.

Всего по состоянию на сегодня Менди обвиняется по шести пунктам в изнасилованиях, а также по одному пункту «преступлений социального характера». Все жертвы утверждают, что стали объектами нападок и насилия со стороны Менди в его особняке, стоимостью 5 миллионов фунтов, находящемся в Престбери – престижном небольшом поселении, которое пользуется особой популярностью среди футболистов, в частности, «Манчестер Сити».

Помимо Менди обвинения в насилии сексуального характера, которое произошло в отношении четырех женщин в особняке футболиста «Манчестер Сити» в Престбери, также предъявлены 40-летнему мужчине под именем Луи Саа Маттури из Эклса (Большой Манчестер). Изначально последний, которого пока непонятно что связывает с Менди, обвинялся в четырех эпизодах, к которым накануне также было добавлено еще два.

Чем все может закончиться?

О том, что ситуация для Менди серьезная и нешуточная стало понятно 10 сентября, когда суд окончательно отказался выпустить футболиста «Манчестер Сити» под залог, отправив того в тюрьму до решения по сути. Бенжамен, как сообщает британская пресса, был удивлен такой позиции судебной власти, а впоследствии оказался шокирован, когда в HMP Altcourse его разметили не в вип-крыле, где есть камеры для заключенных с особенным статусом, а в обычном блоке.

На текущий момент понятно, что Менди и второй обвиняемый мужчина должны будут предстать перед судом 24 января 2022 года, на котором, как ожидается, и будет вынесен вердикт по этому делу. Впрочем, у сторон наверняка будет время и желание обжаловать первоначальное решение, а потому вряд ли точку в этой истории можно будет поставить так рано.

Пока в прессу не попадает информация о том, какой срок может реально грозить Менди, если его признают виновным по всем или хотя бы по части эпизодов. Однако уже сейчас юристы отмечают, что изначально футболист избрал довольно опасную позицию, не признавая за собой абсолютно никакой вины. В том случае, если доказательства стороны обвинения покажутся суду более обстоятельными, у Менди не будет ни малейшего шанса на снисхождение, и он рискует получить максимально возможную санкцию.

Напомним, что Бенжамен Менди какое-то время считался самым дорогим защитником мирового футбола по уплаченной за него сумме отступных (на текущий момент француз является уже лишь 10-м в этом списке). За время профессиональной карьеры фулбек в составе сборной Франции становился чемпионом мира в 2018 году, с «Монако» выигрывал чемпионат Франции, а с «Манчестер Сити» - три чемпионата Англии, четыре Кубка футбольной лиги, один Кубок и один Суперкубок Англии. Всего провел в составе «горожан» 75 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 12 результативными передачами. В конце 2018 года по указу Президента Франции Бенжамену Менди наряду с другими футболистами национальной сборной этой страны по футболу присвоено звание Кавалера ордена Почетного легиона.