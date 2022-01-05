Никакой Барселоны. Мората в январе останется в Ювентусе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри развеял слухи о возможном уходе форварда Альваро Мораты. Наставник сообщил, что игрок не покинет Турин в январе.

Напомним, что права на 29-летнего испанца принадлежат «Атлетико», а в сезоне-2021/22 он на правах аренды выступает за «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Мората согласовал контракт с «Барселоной».

«Альваро Мората останется здесь. В январе он никуда не уйдет. Я поговорил с ним лично и сказал ему: «Ты остаешься на 100%», — сказал Аллегри.

В этом сезоне Мората сыграл 18 матчей в Серии А, забил 5 мячей и сделал 2 ассиста.