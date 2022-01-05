Никакой Барселоны. Мората в январе останется в Ювентусе

Массимилиано Аллегри официально сообщил ситуацию вокруг своего форварда

  • 05.01.2022 15:38
  • 320 просмотров
  • 0 комментариев
Никакой Барселоны. Мората в январе останется в Ювентусе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри развеял слухи о возможном уходе форварда Альваро Мораты. Наставник сообщил, что игрок не покинет Турин в январе.

Напомним, что права на 29-летнего испанца принадлежат «Атлетико», а в сезоне-2021/22 он на правах аренды выступает за «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Мората согласовал контракт с «Барселоной».

«Альваро Мората останется здесь. В январе он никуда не уйдет. Я поговорил с ним лично и сказал ему: «Ты остаешься на 100%», — сказал Аллегри.

В этом сезоне Мората сыграл 18 матчей в Серии А, забил 5 мячей и сделал 2 ассиста.

Источник — ФК Ювентус

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности