Источник: переход Мораты в Барселону согласован

«Барселона» согласовала трансфер форварда «Атлетико» Мадрид Альваро Мораты, который сейчас выступает на правах аренды за «Ювентус».

Мората перейдет в «Барселону» в январе. Речь идет об аренде сроком на 18 месяцев.

При этом «Барселона» пока что не сможет заявить Морату из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Аналогичная проблема у каталонцев с Ферраном Торресом.

В нынешнем сезоне на счету Мораты 7 голов и 3 ассиста в 22 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.