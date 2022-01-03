Источник: переход Мораты в Барселону согласован

«Барселона» согласовала трансфер форварда «Атлетико» Мадрид Альваро Мораты, который сейчас выступает на правах аренды за «Ювентус».
Мората перейдет в «Барселону» в январе. Речь идет об аренде сроком на 18 месяцев.
При этом «Барселона» пока что не сможет заявить Морату из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Аналогичная проблема у каталонцев с Ферраном Торресом.
В нынешнем сезоне на счету Мораты 7 голов и 3 ассиста в 22 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Источник — AS
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