Барселона хочет подписать экс-форварда Реала

«Барселона» работает над тем, чтобы во время зимнего трансферного окна подписать форварда Альваро Морату. Об этом сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

Сейчас Мората выступает на правах аренды за «Ювентус», а права на форварда принадлежат «Атлетико» Мадрид. «Барселона» уже связывалась с обоими клубами, чтобы расторгнуть арендное соглашение и подписать форварда.

В нынешнем сезоне на счету Мораты 7 голов и 3 ассиста в 23 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Напомним, 29-летний испанец является воспитанником принципиального соперника «Барселоны», мадридского «Реала».

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» не собирается выкупать Морату у «Атлетико».