Коронавирус бушует. Ливерпуль закрыл тренировочную базу

В «Ливерпуле» ухудшается ситуация с заражения коронавирусом.
Мерсисайдский клуб объявил о временном закрытии тренировочной базы клуба. Причина – в новых положительных тестах на COVID-19 в команде.
Отметим, что «Ливерпуль» сыграл в воскресенье с «Челси» вничью 2:2 без главного тренера Юргена Клоппа и трех игроков - Алиссона, Роберто Фирмино и Джоэла Матипа – после того, как у них был положительный результат.
Ранее сообщалось, «Ливерпуль» просит отложить полуфинал Кубка лиги из-за новых случаев ковида.
Источник — ФК Ливерпуль
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