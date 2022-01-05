Коронавирус бушует. Ливерпуль закрыл тренировочную базу

В клубе массовая вспышка заражения

  • 05.01.2022 14:56
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  • 1 комментарий
Коронавирус бушует. Ливерпуль закрыл тренировочную базу
© ФК Ливерпуль

В «Ливерпуле» ухудшается ситуация с заражения коронавирусом.

Мерсисайдский клуб объявил о временном закрытии тренировочной базы клуба. Причина – в новых положительных тестах на COVID-19 в команде.

Отметим, что «Ливерпуль» сыграл в воскресенье с «Челси» вничью 2:2 без главного тренера Юргена Клоппа и трех игроков - Алиссона, Роберто Фирмино и Джоэла Матипа – после того, как у них был положительный результат.

Ранее сообщалось, «Ливерпуль» просит отложить полуфинал Кубка лиги из-за новых случаев ковида.

Источник — ФК Ливерпуль

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alex55
    alex55, 05.01.2022 15:23
    0
    Вся команда вакцинирована... Что они там делают?
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