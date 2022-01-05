Коронавирус бушует. Ливерпуль закрыл тренировочную базу

В «Ливерпуле» ухудшается ситуация с заражения коронавирусом.

Мерсисайдский клуб объявил о временном закрытии тренировочной базы клуба. Причина – в новых положительных тестах на COVID-19 в команде.

Отметим, что «Ливерпуль» сыграл в воскресенье с «Челси» вничью 2:2 без главного тренера Юргена Клоппа и трех игроков - Алиссона, Роберто Фирмино и Джоэла Матипа – после того, как у них был положительный результат.

Ранее сообщалось, «Ливерпуль» просит отложить полуфинал Кубка лиги из-за новых случаев ковида.