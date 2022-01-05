В четверг, 6 января «Сассуоло» в 20-м туре Серии А примет «Дженоа». Начало матча – в 17:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Сассуоло» - «Дженоа». Прогноз и анонс на матч Серии А
После 19 туров «Сассуоло» идет 13-м в турнирной таблице Серии А с 24 очками в активе. «Дженоа» 18-я с 11 баллами.
Источник — Sport.ua
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