Юрист: «Новые Карпаты могут привлечь к ответственности по старым долгам»

В судебной практике активно учитывается правопреемство клубов

  • 05.01.2022 12:16
  • 737 просмотров
  • 10 комментариев
Юрист: «Новые Карпаты могут привлечь к ответственности по старым долгам»
© ФК Карпаты Львов

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал информацию, что УЕФА собирается наложить трансферный бан на «Карпаты», выступающие во Второй лиге, из-за долгов одноименного клуба, ранее прекратившего свое существование.

Несмотря на то, что юридически «новые» «Карпаты» могут быть не связаны с предшественником, к ним все равно могут быть применены санкции из-за оставшихся в наследство задолженностей.

«Скорее всего, речь идет о футбольном правопреемстве. Этот механизм создан для защиты от такого негативного явления, как фиктивное банкротство. Всем известны примеры, когда накопивший большие долги футбольный клуб прекращает свое существование, а на его месте возникает якобы новый клуб, очищенный от долгов.

В то же время, устоявшаяся судебная практика CAS и ФИФА идентифицирует футбольный клуб не просто как конкретное юридическое лицо с реквизитами, а как бренд, состоящий из таких элементов: название, цвета, болельщики, история, спортивные достижения, эмблема, трофеи, стадион, список игроков, исторические фигуры и т.п., которые позволяют отличить его от всех других клубов.

Совпадение ряда таких критериев может стать поводом для того, что клуб будут рассматривать как «спортивного преемника». Спортивный преемник несуществующего клуба может нести ответственность за выполнение обязательств этого бывшего клуба, несмотря на то, что правопреемник не является стороной какого-либо соглашения.

Причем это не новые правила. Первые кейсы «футбольного правопреемства» были установлены около 15 лет назад. «Новые» «Карпаты» даже не удосужились изменить такой знаковый атрибут, как логотип клуба, поэтому, думаю, тут речь идет именно о привлечении футбольного преемника к ответственности по долгам старого клуба», — отметил Скоропашкин.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    PFCLviv
    PFCLviv, 05.01.2022 13:11 (изменен)
    +2
    Мені здається це привітик від діда Петра чи діда Бєні...
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    Владимир Пидвирный, 05.01.2022 13:02
    +1
    Тоді пів України накриють баном (Металіст, Кривбас, Металург З., Таврія, Дніпро, Карпати, тощо)
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 05.01.2022 13:10
    0
    Владимир Пидвирный, 05.01.2022 13:02
    Тоді пів України накриють баном (Металіст, Кривбас, Металург З., Таврія, Дніпро, Карпати, тощо)
    Дніпро мінус один то власне не то Дніпро!
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 05.01.2022 13:07
    0
    Владимир Пидвирный, 05.01.2022 13:02
    Тоді пів України накриють баном (Металіст, Кривбас, Металург З., Таврія, Дніпро, Карпати, тощо)
    По справедливості так і має бути... Борги треба віддавати! Ато емблема, історія і всьо шо файне лишили, а борги пробачили .. шо за маразм?!
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 05.01.2022 12:58
    0
    Один співаючий лисий знаю, що вже до Петровича в Рух співати пішов... Скоро офіційне відкриття бази, певно там Петровичу в караоке співатиме "з дєтства за Рух " таку пісеньку
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 05.01.2022 12:54
    0
    vitaha33, 05.01.2022 12:52
    Привіт лисим аферистам
    А де ті супер - пупер лисі кризові менеджери поділись?!
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    vitaha33
    vitaha33, 05.01.2022 12:52
    0
    Привіт лисим аферистам
    Ссылка
    odiniznashih
    odiniznashih, 05.01.2022 12:36
    -3
    Я фигею - что нет других названий для клуба, кроме Карпат?
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 05.01.2022 12:53
    -4
    Якщо емблема стара, історія стара привласнена та збережена у новому клубі, значить і борги старі збережені і їх треба погасити... Ато іш ти, придумали собі кидалово на рівному місці
    Створюйте Карпати мінус один чи Карпати ТЗОВ, чи Карпати 2022 чи Карпати - Сільмаш з новою емблемою.... Вівця гарна тваринка, можна замість лева! Тоді це новий буде клуб і до нього не прикопаєшся
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 05.01.2022 12:47
    -4
    Правильно, борги треба віддавати! Ато придумали собі афери... Киданули людей на гроші і думають що на халяву зі старою емблемою кидалово проканає!
    Ану в студію тих двох лисих аферистів, які обіцяли мед на вуха! Най співають!
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