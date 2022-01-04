Виталий МИКОЛЕНКО: «С Зинченко можем жить неподалеку»

Украинский новичок «Эвертона» рассказал о разговоре с защитником «Ман Сити»

  • 04.01.2022 12:58
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  • 1 комментарий
Виталий МИКОЛЕНКО: «С Зинченко можем жить неподалеку»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Виталий Миколенко после перехода из киевского «Динамо» в английский «Эвертон» рассказал о том, как общался с другими украинцами из АПЛ Андреем Ярмоленко и Александром Зинченко.

«С Ярмолой общался сразу. C Саней Зинченко созвонились сразу после подписания. Общались на тему жилья, бытовых вопросов, ведь Ярмоленко живет в Лондоне, а Саня намного ближе к Ливерпулю. Мы даже обсуждали, что можем жить неподалеку. Он живет возле Манчестера в сторону Ливерпуля.

Английский Ярмоленко? Я даже не знаю, хорошо ли он знает английский. Надеюсь на это. Полтора года назад он говорил, что ему еще сложно. Надеюсь, что он будет мне помогать и отвечать на мои звонки, когда мне будет сложно», - сказал Миколенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 04.01.2022 13:20
    0
    ""Англійська Ярмоленка? Я навіть не знаю, чи добре він знає англійську. Сподіваюся на це.""
    Що це за прикол? Вони між собою будуть спілкуватись на англійській?
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