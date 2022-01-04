Виталий МИКОЛЕНКО: «С Зинченко можем жить неподалеку»

Виталий Миколенко после перехода из киевского «Динамо» в английский «Эвертон» рассказал о том, как общался с другими украинцами из АПЛ Андреем Ярмоленко и Александром Зинченко.

«С Ярмолой общался сразу. C Саней Зинченко созвонились сразу после подписания. Общались на тему жилья, бытовых вопросов, ведь Ярмоленко живет в Лондоне, а Саня намного ближе к Ливерпулю. Мы даже обсуждали, что можем жить неподалеку. Он живет возле Манчестера в сторону Ливерпуля.

Английский Ярмоленко? Я даже не знаю, хорошо ли он знает английский. Надеюсь на это. Полтора года назад он говорил, что ему еще сложно. Надеюсь, что он будет мне помогать и отвечать на мои звонки, когда мне будет сложно», - сказал Миколенко.

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