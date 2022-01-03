Украинский футболист завершил карьеру игрока и стал тренером команды УПЛ

Украинский тренер Виталий Гавриш завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Колоса» из Ковалевки.

С января 2022 года Виталий будет работать помощником главного тренера Ярослава Вишняка. В сообщении пресс-службы клуба УПЛ сказано:

«Виталий всегда отдавался на поле на полную и помог «Колосу» выиграть Первую лигу чемпионата Украины, получить пропуск в УПЛ, впервые в истории пробиться в еврокубки. Заслуги Гавриша в завоевании нашей команды сложно переоценить. Спасибо, капитан, за самоотдачу и характер. Желаем успехов и сил в тренерской деятельности».

Виталий Гавриш перешел в «Колос» в 2016 году из «Зиркы», а до этого выступал за ужгородскую «Говерлу». Еще раньше он играл за «Десну», алчевскую «Сталь», донецкий «Металлург», «Александрию», запорожский «Металлург». За 5 лет провел за «Колос» 134 матча, в которых забил 18 мячей.

Особенно «урожайным» для центрального защитника показался сезон 2018/2019, когда Гавриш отметился 11 голами в ворота соперников. Но голы для защитника не основной показатель – с первого сезона Гавриш демонстрировал в команде лидерские качества, поэтому капитанская повязка была делом времени.

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк акцентировал внимание на том, что Гавриш в тренерском штабе команды будет анализировать потенциальных соперников, просматривать матчи и своей команды, и оппонентов. Также Виталий будет уделять внимание стандартным положениям и передавать свой опыт молодым игрокам.