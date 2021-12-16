Ветеран Колоса завершит карьеру и войдет в тренерский штаб команды

Виталий Гавриш станет ассистентом главного тренера

  • 16.12.2021 13:06
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Ветеран Колоса завершит карьеру и войдет в тренерский штаб команды
© ФК Колос. Виталий Гавриш

18 января 2022 года футболисты «Колоса» возобновят подготовку к весенней части сезона.

Как сообщает источник, за команду больше не будет играть 35-летний полузащитник Виталий Гавриш, который выступал в «Колосе» с 2016 года. Он перешел на тренерскую работу и, скорее всего, будет помощником главного тренера «Колоса» Ярослава Вишняка.

За свою карьеру Гавриш также играл за черниговскую «Десну», алчевскую «Сталь», донецкий и запорожский «Металлург», «Александрию», ужгородскую «Говерлу», «Звезду» из Кропивницкого.

После первой части сезона «Колос» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 24 очка.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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