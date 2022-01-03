Аделаида. Бондаренко упустила преимущество и не пробилась в основную сетку

Украинка была близка к победе

  • 03.01.2022 08:45
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Аделаида. Бондаренко упустила преимущество и не пробилась в основную сетку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко была близка к выходу в основную сетку турнира WTA500 в Аделаиде.

Катерина по ходу встречи лидировала 6:1 и 4:3, находясь в двух геймах от победы, но уступила Лучии Брондзетти - 6:1, 6:7, 4:6.

Бондаренко в последний раз играла в основе турнира WTA в одиночном разряде еще в июле прошлого года.

Источник — Большой теннис Украины

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