Аделаида. Бондаренко упустила преимущество и не пробилась в основную сетку

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко была близка к выходу в основную сетку турнира WTA500 в Аделаиде.

Катерина по ходу встречи лидировала 6:1 и 4:3, находясь в двух геймах от победы, но уступила Лучии Брондзетти - 6:1, 6:7, 4:6.

Бондаренко в последний раз играла в основе турнира WTA в одиночном разряде еще в июле прошлого года.