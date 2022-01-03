Ла Лига. Минимальная победа Барселоны, фиаско Бетиса

Состоялись еще три матча в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги. «Барселона» на выезде минимально обыграла «Мальорку» и вышла на пятое место в турнирной таблице. «Алавес» и «Реал Сосьедад» сильнейшего не выявили, а дубль Яго Аспаса принесл «Сельте» победу над третьей командой чемпионата, «Бетисом».
«Алавес» - «Реал Сосьедад» - 1:1
Голы: Хоселу 58 – Янузай 14
«Бетис» - «Сельта» - 0:2
Голы: Яго Аспас 36, 45+2
«Мальорка» - «Барселона» - 0:1
Гол: Де Йонг 44
Ранее «Реал» сенсационно проиграл «Хетафе».
Источник — Sport.ua
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