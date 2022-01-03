19-й тур
Мальорка
0 : 1
Барселона
02.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ла Лига. Минимальная победа Барселоны, фиаско Бетиса

Продолжается 19-й тур чемпионата Испании

  • 03.01.2022 00:04
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Ла Лига. Минимальная победа Барселоны, фиаско Бетиса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще три матча в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги. «Барселона» на выезде минимально обыграла «Мальорку» и вышла на пятое место в турнирной таблице. «Алавес» и «Реал Сосьедад» сильнейшего не выявили, а дубль Яго Аспаса принесл «Сельте» победу над третьей командой чемпионата, «Бетисом».

«Алавес» - «Реал Сосьедад» - 1:1
Голы: Хоселу 58 – Янузай 14

«Бетис» - «Сельта» - 0:2
Голы: Яго Аспас 36, 45+2

«Мальорка» - «Барселона» - 0:1
Гол: Де Йонг 44

Ранее «Реал» сенсационно проиграл «Хетафе».

Турнирная таблица Ла Лиги

Источник — Sport.ua

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