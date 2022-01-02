ФОТО. Лукаку в соцсетях назвал себя игроком Интера

Конфронтация между Ромелу Лукаку и «Челси» продолжается. Ранее форвард раскритиковал главного тренера команды Томаса Тухеля и заявил о своем желании вернуться в «Интер». В наказание Тухель не включил бельгийского форварда в заявку на матч АПЛ против «Ливерпуля» (ничья 2:2).

Лукаку, вместо того, чтобы искать пути примирения, решил пойти на обострение конфликта. На своей странице в Фейсбуке он в описании назвал себя игроком «Интера»: