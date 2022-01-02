ФОТО. Лукаку в соцсетях назвал себя игроком Интера

Томасу Тухелю такое точно не понравится

  • 02.01.2022 22:19
  • 2324 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Лукаку в соцсетях назвал себя игроком Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Конфронтация между Ромелу Лукаку и «Челси» продолжается. Ранее форвард раскритиковал главного тренера команды Томаса Тухеля и заявил о своем желании вернуться в «Интер». В наказание Тухель не включил бельгийского форварда в заявку на матч АПЛ против «Ливерпуля» (ничья 2:2).

Лукаку, вместо того, чтобы искать пути примирения, решил пойти на обострение конфликта. На своей странице в Фейсбуке он в описании назвал себя игроком «Интера»:

Источник — Facebook

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83
    online
    hanter83, 02.01.2022 22:23
    +5
    Зараз Тухель засадить його на БАНКУ,щей при підтримці Абрамовича!!! Дурень цей Лукака повний.
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    StringerBell
    StringerBell, 02.01.2022 22:51
    +3
    Ну как бы карьеру подломить ему смогут, но зарплату платить то придеться )
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    OKs100
    OKs100, 02.01.2022 22:49
    +1
    2-3 года не увидим Лукаку на поле, а после он будет нужен разве что Агробизнесу.
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