Лукаку не попал в заявку Челси на матч с Ливерпулем

Возможно, всему виной нашумевшее интервью бельгийского нападающего

  • 02.01.2022 12:59
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  • 1 комментарий
Лукаку не попал в заявку Челси на матч с Ливерпулем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Форвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку не попал в заявку команды на матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

В клубе остались недовольны его несогласованным интервью в Италии, в котором он усомнился в системе игры главного тренера Томаса Тухеля и пожаловался на свою роль в команде.

Сам Тухель также заявил, что ему не понравились слова Лукаку и что он намерен поговорить с ним при закрытых дверях.

Источник — The Athletic

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    romprest
    romprest, 02.01.2022 13:29
    +3
    Зараз Ньюкасл зацікавиться...
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