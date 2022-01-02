Лукаку не попал в заявку Челси на матч с Ливерпулем

Форвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку не попал в заявку команды на матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
В клубе остались недовольны его несогласованным интервью в Италии, в котором он усомнился в системе игры главного тренера Томаса Тухеля и пожаловался на свою роль в команде.
Сам Тухель также заявил, что ему не понравились слова Лукаку и что он намерен поговорить с ним при закрытых дверях.
Источник — The Athletic
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