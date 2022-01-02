Стало известно, почему Миколенко не сможет сыграть за Эвертон 2 января

Стало известно, почему украинский защитник Виталий Миколенко не сможет дебютировать за «Эвертон» в матче 2 января.

В ближайшем поединке АПЛ «Эвертон» будет играть дома против «Брайтона» 2 января в 16:00 по Киеву. Команда из Ливерпуля сейчас занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав 19 очков после 17 матчей.

Дело в том, что правила Английской Премьер-лиги гласят, что новые футболисты, которые зарегистрированы между 1 и 3 января, не имеют права играть в матчах 21-го тура, которые проходят в эти же строки.

Таким образом, 22-летний футболист может дебютировать за «Эвертон» в субботу, 8 января, когда команда Рафаэля Бенитеса отправится на игру против «Халл Сити» в 1/32 финала Кубка Англии.

1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.