Стало известно, почему Миколенко не сможет сыграть за Эвертон 2 января

Правила АПЛ запрещают новым футболистам играть в матчах 21-го тура

  • 02.01.2022 00:59
  • 958 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, почему Миколенко не сможет сыграть за Эвертон 2 января
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Стало известно, почему украинский защитник Виталий Миколенко не сможет дебютировать за «Эвертон» в матче 2 января.

В ближайшем поединке АПЛ «Эвертон» будет играть дома против «Брайтона» 2 января в 16:00 по Киеву. Команда из Ливерпуля сейчас занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав 19 очков после 17 матчей.

Дело в том, что правила Английской Премьер-лиги гласят, что новые футболисты, которые зарегистрированы между 1 и 3 января, не имеют права играть в матчах 21-го тура, которые проходят в эти же строки.

Таким образом, 22-летний футболист может дебютировать за «Эвертон» в субботу, 8 января, когда команда Рафаэля Бенитеса отправится на игру против «Халл Сити» в 1/32 финала Кубка Англии.

1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 02.01.2022 01:31
    0
    Дещо дивне правило, певно був якийсь прецендент
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