Источник: Миколенко не сможет дебютировать за Эвертон в матче 2 января

Защитник Виталий Миколенко не сможет дебютировать за «Эвертон» в матче 2 января, информирует британский журналист Алан Майерс.

В ближайшем поединке АПЛ «Эвертон» будет играть дома против «Брайтона» 2 января в 16:00 по Киеву. Команда из Ливерпуля сейчас занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав 19 очков после 17 матчей.

1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.