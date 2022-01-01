Источник: Миколенко не сможет дебютировать за Эвертон в матче 2 января

В ближайшем поединке АПЛ «Эвертон» будет играть дома против «Брайтона»

  • 01.01.2022 22:25
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  • 1 комментарий
Источник: Миколенко не сможет дебютировать за Эвертон в матче 2 января
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Защитник Виталий Миколенко не сможет дебютировать за «Эвертон» в матче 2 января, информирует британский журналист Алан Майерс.

В ближайшем поединке АПЛ «Эвертон» будет играть дома против «Брайтона» 2 января в 16:00 по Киеву. Команда из Ливерпуля сейчас занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав 19 очков после 17 матчей.

1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kinelan
    Kinelan, 01.01.2022 22:36
    0
    Ну логично, ноль или одна тренировка с командой
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