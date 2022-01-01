ВАЦКО – Миколенко: «My Friend, поздравляю тебя с крутым шагом вперед»

Известный комментатор рад за игрока сборной Украины

  • 01.01.2022 19:00
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ВАЦКО – Миколенко: «My Friend, поздравляю тебя с крутым шагом вперед»
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

22-летний левый защитник «Динамо» Виталий Миколенко 1 января официально перешел в английский «Эвертон». Комментатор Виктор Вацко поздравил футболиста с этим трансфером.

«My Friend, Виталий Миколенко. Поздравляю тебя с крутым шагом вперед! Как у футболиста, у тебя есть все качества, чтобы проявить себя в АПЛ. Поэтому, я желаю тебе психологической выдержки и устойчивости для максимально быстрой адаптации в новых условиях и реалиях. А также, чтобы травмы обходили стороной и ты всегда был готов физически на 100%. Верю и держу за тебя кулаки!» - написал Вацко в Instagram.

Миколенко ответил комментатору: «Спасибо большое, обнимаю».

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Источник — Sport.ua

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