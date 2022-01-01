Арсенал 10 раз подряд уступил Ман Сити. Общий счет – 3:26

«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (1:2) в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Лондонцы пропустили гол в добавленное время, — 1:2.

«Арсенал» уступил «Ман Сити» в АПЛ в десятый раз подряд. Примечательно, что в десяти очных встречах команд в чемпионате Англии «Арсенал» забил лишь 3 мяча, и ни разу — больше одного за игру, в то время как манкунианский клуб поразил ворота «канониров» — 26 раз.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» стал первой командой, заработавшей 100 удалений в АПЛ.