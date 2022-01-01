Арсенал стал первой командой, заработавшей 100 удалений в АПЛ

«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (1:2) в рамках 21-го тура Премьер-лиги. В этой игре защитник лондонского клуба Габриэл получил красную карточку.
Бразилец получил вторую желтую карточку на 59-й минуте игры.
«Арсенал» стал первым клубом в истории, чьи футболисты получили 100 красных карточек за время выступлений команды в Премьер-лиге в Англии.
При этом Габриэл стал вторым игроком «Арсенала», удаленным 1 января. В 1997 году такое уже случалось с нападающим Джоном Хартсоном в матче с «Мидлсбро» (2:0).
Источник — Gracenote Live
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