Виталий МИКОЛЕНКО: «Считаю, что хорошо подойду для английского чемпионата»

Украинец рад оказаться в «Эвертоне»

  • 01.01.2022 16:04
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  • 2 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «Считаю, что хорошо подойду для английского чемпионата»
© ФК Эвертон

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко после перехода из киевского «Динамо» в английский «Эвертон» поделился ожиданиями от выступлений в Англии.

«Мой опыт поможет «Эвертону»? Я надеюсь. Надеюсь, что буду полезным клубу. Я скромный человек и не буду говорит наперед, что я приду и сделаю что-то невозможное. Я скромный, хочу прийти и побеждать в каждой следующей игре.

Я не ушел из Лиги чемпионов, ведь «Динамо» не будет играть весной в ней. Я считаю, что «Эвертон» - команда с большими традициям и амбициями. Надеюсь, что я здесь выросту как футболист, как личность и буду помогать команде.

Всегда мечтал играть в Премьер-лиге - это родина футбола. Считаю, что хорошо подойду для этого чемпионата. Надеюсь, для адаптации не нужно очень много времени», - сказал Миколенко.

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Источник — ФК Эвертон

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    petroif
    petroif, 01.01.2022 16:10
    +5
    Успіху Віталя
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    Dell Dnieper
    Dell Dnieper, 01.01.2022 16:21
    -5
    Смешной привозной...Интересно будет когда консерву вскроют...
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