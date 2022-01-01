Виталий МИКОЛЕНКО: «Считаю, что хорошо подойду для английского чемпионата»

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко после перехода из киевского «Динамо» в английский «Эвертон» поделился ожиданиями от выступлений в Англии.
«Мой опыт поможет «Эвертону»? Я надеюсь. Надеюсь, что буду полезным клубу. Я скромный человек и не буду говорит наперед, что я приду и сделаю что-то невозможное. Я скромный, хочу прийти и побеждать в каждой следующей игре.
Я не ушел из Лиги чемпионов, ведь «Динамо» не будет играть весной в ней. Я считаю, что «Эвертон» - команда с большими традициям и амбициями. Надеюсь, что я здесь выросту как футболист, как личность и буду помогать команде.
Всегда мечтал играть в Премьер-лиге - это родина футбола. Считаю, что хорошо подойду для этого чемпионата. Надеюсь, для адаптации не нужно очень много времени», - сказал Миколенко.
Читайте также: Чего ждать от Миколенко в Эвертоне.
Источник — ФК Эвертон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.