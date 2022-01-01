Виталий МИКОЛЕНКО: «Хотел бы узнать, почему Эвертон – ириски»

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко после перехода из киевского «Динамо» в английский «Эвертон» рассказал, что знает об английском клубе.
««Эвертон» был основан в 1878 году. Знаю, что команду называют «ириски» – это Toffees. Я читал историю, почему команду называют «ириски», но я не нашел правильного ответа. Хотел бы узнать точный ответ.
Когда я в первый раз прилетал сюда у меня не получилось побывать на «Гудисон Парк», потому что игра была на выезде. Мне рассказывали люди, которые были здесь, что это непередаваемая атмосфера, хочу послушать ее в ближайшие дни», - сказал Миколенко.
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Источник — ФК Эвертон
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