Осимхен пропустит Кубок Африки

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен исключен из заявки сборной Нигерии на Кубок африканских наций.

Осимхен сейчас восстанавливается после перелома костей лица, а несколько дней назад еще и заразился коронавирусом. Тренерский штаб сборной Нигерии решил не рисковать игроком.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 9 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах.