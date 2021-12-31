Осимхен пропустит Кубок Африки

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен исключен из заявки сборной Нигерии на Кубок африканских наций.
Осимхен сейчас восстанавливается после перелома костей лица, а несколько дней назад еще и заразился коронавирусом. Тренерский штаб сборной Нигерии решил не рисковать игроком.
В нынешнем сезоне на счету Осимхена 9 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
Источник — Calciomercato
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