Наполи потерял своего лидера на три месяца

Виктор Осимхен перенес операцию на лице

  • 23.11.2021 16:49
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Наполи потерял своего лидера на три месяца
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Лидер атак «Наполи» Виктор Осимхен выбыл из строя на три месяца. Это значит, что он точно пропустит Кубок африканских наций, который пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.

Осимхен получил множественные переломы скулы и орбиты лица в столкновении с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром в воскресном матче Серии А (поражение 2:3). Сегодня он перенес операцию на лице.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 9 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Источник — Sky Sport Italia

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