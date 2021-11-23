Наполи потерял своего лидера на три месяца

Лидер атак «Наполи» Виктор Осимхен выбыл из строя на три месяца. Это значит, что он точно пропустит Кубок африканских наций, который пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.

Осимхен получил множественные переломы скулы и орбиты лица в столкновении с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром в воскресном матче Серии А (поражение 2:3). Сегодня он перенес операцию на лице.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 9 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах.