Наполи потерял своего лидера на три месяца

Лидер атак «Наполи» Виктор Осимхен выбыл из строя на три месяца. Это значит, что он точно пропустит Кубок африканских наций, который пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.
Осимхен получил множественные переломы скулы и орбиты лица в столкновении с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром в воскресном матче Серии А (поражение 2:3). Сегодня он перенес операцию на лице.
В нынешнем сезоне на счету Осимхена 9 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
Источник — Sky Sport Italia
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