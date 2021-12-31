Экс-тренер Шахтера может возглавить Монако

Паулу Фонсека – среди претендентов на должность

  • 31.12.2021 15:13
  • 1085 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-тренер Шахтера может возглавить Монако
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

«Монако» близко к увольнению с поста главного тренера Нико Ковача. Клуб уже ищет нового наставника.

В шорт-листе «Монако» - три кандидата. Это экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, а также бельгиец Филипп Клеман и американец Джесс Марш. Именно Клеман считается фаворитом.

Предыдущим местом работы Фонсеки была «Рома», которую он возглавлял в 2019 – 2021 годах. Ранее сообщалось о том, что Фонсека может возглавить «Бенфику».

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 31.12.2021 16:01 (изменен)
    -1
    Только удачи.
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