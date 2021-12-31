Экс-тренер Шахтера может возглавить Монако

«Монако» близко к увольнению с поста главного тренера Нико Ковача. Клуб уже ищет нового наставника.

В шорт-листе «Монако» - три кандидата. Это экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, а также бельгиец Филипп Клеман и американец Джесс Марш. Именно Клеман считается фаворитом.

Предыдущим местом работы Фонсеки была «Рома», которую он возглавлял в 2019 – 2021 годах. Ранее сообщалось о том, что Фонсека может возглавить «Бенфику».