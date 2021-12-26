Фонсека или Пирло могут возглавить Бенфику Яремчука

«Бенфика» активно занимается поисками нового главного тренера. Ожидается, что нынешний наставник команды Жорже Жезуш вскоре покинет клуб.
Руководство «Бенфики» рассматривает трех кандидатов на пост нового главного тренера. Это португальцы Паулу Фонсека и Нуну Эшпириту Санту, а также экс-тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.
Напомним, Жезуш может покинуть «Бенфику» из-за того, что получил предложение от «Фламенго».
Источник — Calciomercato.it
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