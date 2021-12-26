Фонсека или Пирло могут возглавить Бенфику Яремчука

Стал известен список кандидатов на пост

  • 26.12.2021 21:53
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  • 1 комментарий
Фонсека или Пирло могут возглавить Бенфику Яремчука
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

«Бенфика» активно занимается поисками нового главного тренера. Ожидается, что нынешний наставник команды Жорже Жезуш вскоре покинет клуб.

Руководство «Бенфики» рассматривает трех кандидатов на пост нового главного тренера. Это португальцы Паулу Фонсека и Нуну Эшпириту Санту, а также экс-тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

Напомним, Жезуш может покинуть «Бенфику» из-за того, что получил предложение от «Фламенго».

Источник — Calciomercato.it

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ukrop45
    ukrop45, 26.12.2021 22:10
    0
    фламенго вже очолив португалець Марко Сілва
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