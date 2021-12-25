Бенфика ждет, что Жезуш подаст в отставку. Клуб Яремчука не хочет платить

Команда оказалась в странной ситуации

  • 25.12.2021 23:12
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Бенфика ждет, что Жезуш подаст в отставку. Клуб Яремчука не хочет платить
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Бенфики» недовольно последними результатами команды, а также тем, что наставник Жорже Жезуш вел переговоры с другими клубами, несмотря на контракт.

Увольнять тренера сейчас Орлы не будут, потому что команде в этом году еще предстоит сыграть матч чемпионата Португалии против «Порту».

Клуб надеялся, что Жезуш сам подаст в отставку из-за конфликта с менеджментом, но специалист заявил, что намерен отработать контракт до конца и уйдет летом 2022 года.

«Бенфика» не хочет увольнять тренера, чтобы не платить неустойку.

Если команда проиграет «Порту», то будет отставать от лидера на 7 очков. При этом Жезуша в случае поражения не спасет даже факт выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Украинский форвард Роман Яремчук при Жезуше имеет стабильную игровую практику. Забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Источник — O Jogo

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