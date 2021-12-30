Источник: Монако уволил главного тренера

«Монако» уволил главного тренера команды Нико Ковача. Об этом сообщают французские СМИ.

Хорватского специалиста уже отстранили от работы с командой. В ближайшее время все формальности будут улажены, и об отставке сообщат официально.

Ковач возглавлял «Монако» с лета 2020 года. На посту главного тренера «монегасков» он провел 74 матча, в который одержал 43 победы, потерпел 16 поражений и 15 раз сыграл вничью.

В нынешнем сезоне «Монако» идет восьмым в турнирной таблице Лиги 1 с 26 очками в активе. В Лиге Европы команда вышла в плей-офф с первого места в группе.