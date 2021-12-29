Монако может уволить главного тренера

Работой Нико Ковача в клубе недовольны

  • 29.12.2021 11:57
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Монако может уволить главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Руководство «Монако» недовольно работой главного тренера команды Нико Ковача. В ближайшее время 50-летний хорват может быть уволен.

Кроме неудовлетворительных результатов, одной из причин возможной отставки Ковача могут стать непростые отношения с подопечными.

Сейчас «Монако» идет шестым в турнирной таблице Лиги 1 с 29 очками в 19 турах. В Лиге Европы команда пробилась в плей-офф с первого места в группе.

Источник — L'Equipe

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