Монако может уволить главного тренера

Руководство «Монако» недовольно работой главного тренера команды Нико Ковача. В ближайшее время 50-летний хорват может быть уволен.

Кроме неудовлетворительных результатов, одной из причин возможной отставки Ковача могут стать непростые отношения с подопечными.

Сейчас «Монако» идет шестым в турнирной таблице Лиги 1 с 29 очками в 19 турах. В Лиге Европы команда пробилась в плей-офф с первого места в группе.