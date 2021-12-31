В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 3:1.
Эта победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 31 очко и подняться на шестое место в турнирной таблице АПЛ, догнав «Вест Хэм». «Бернли» остался 18-м с 11 баллами.
События матча
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Аарон Леннон (Бёрнли).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Ман Юнайтед).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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