АПЛ. Манчестер Юнайтед уверенно справился с Бернли

В среду, 30 декабря «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ дома уверенно обыграл «Бернли» - 3:1. Команда Ральфа Рангника сделала результат матча уже в первые 35 минут.
Эта победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 31 очко и подняться на шестое место в турнирной таблице АПЛ, догнав «Вест Хэм». «Бернли» остался 18-м с 11 баллами.
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» - 3:1
Голы: Мактоминей 8, Ми 27 (автогол), Роналду 35 – Леннон 37
Вчера «Челси» потерял очки в матче с «Брайтоном».
Источник — Sport.ua
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Ну и голы получились прикольные. Особенно третий. Когда Скот попал в каркас, а Криш небрежно закатил отскок в пустую рамку.) Ещё +1 банка.
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