20-й тур
Ман Юнайтед
3 : 1
Бёрнли
30.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Манчестер Юнайтед уверенно справился с Бернли

Криштиану Роналду снова забил

  • 31.12.2021 00:17
  • 221 просмотр
  • 2 комментария
АПЛ. Манчестер Юнайтед уверенно справился с Бернли
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 декабря «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ дома уверенно обыграл «Бернли» - 3:1. Команда Ральфа Рангника сделала результат матча уже в первые 35 минут.

Эта победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 31 очко и подняться на шестое место в турнирной таблице АПЛ, догнав «Вест Хэм». «Бернли» остался 18-м с 11 баллами.

«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» - 3:1
Голы: Мактоминей 8, Ми 27 (автогол), Роналду 35 – Леннон 37

Вчера «Челси» потерял очки в матче с «Брайтоном».

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    rasta13, 31.12.2021 01:03
    0
    Я бы не сказал что победа была уверенная, да победа есть победа и еще и в 2 гола но игра пока не самая лучшая у МЮ. У соперников по сильней будет трудно победы брать.
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    joytok
    online
    joytok, 31.12.2021 00:43
    0
    Хоть деда Алекса не расстроили перед 80-летием 31 числа. Да и соплеменник Мактоминей феерил.
    Ну и голы получились прикольные. Особенно третий. Когда Скот попал в каркас, а Криш небрежно закатил отскок в пустую рамку.) Ещё +1 банка.
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