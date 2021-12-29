Ман Юнайтед – Бернли. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 20-го тура АПЛ

  • 29.12.2021 00:16
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Ман Юнайтед – Бернли. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Манчестер Юнайтед

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Бернли».

«В прошлом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 1:1 с «Ньюкаслом». Манкунианцам в той встрече после проигранного первого тайма пришлось отыгрываться. В целом МЮ после победы над «Арсеналом» (3:2) в четырех матчах кряду забивает по одному мячу, дважды выиграв по 1:0 и дважды сыграв вничью 1:1. В свою очередь, «Бернли» в пяти поединках кряду не побеждает и в трех матчах подряд не забивает. В прошлом туре команда Шона Дайча сыграла вничью 0:0 с «Вест Хэмом». Для «Бернли» это будет первый поединок в рамках Боксинг дэй.

В турнирной таблице АПЛ МЮ с 28 очками идет на седьмом месте, «Бернли» с 11 баллами расположился на 18 позиции.

132 раза играли между собой эти соперники. В 64 встречах одержали победу футболисты МЮ, 45 раз выиграл «Бернли», 23 раза встречи завершились вничью.

Поставлю на то, что в матче будет тотал голов больше двух», - сказал Козьбан.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Бернли» состоится 30-го декабря. Начало встречи в 22:15.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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