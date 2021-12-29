Ман Юнайтед – Бернли. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Бернли».
«В прошлом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 1:1 с «Ньюкаслом». Манкунианцам в той встрече после проигранного первого тайма пришлось отыгрываться. В целом МЮ после победы над «Арсеналом» (3:2) в четырех матчах кряду забивает по одному мячу, дважды выиграв по 1:0 и дважды сыграв вничью 1:1. В свою очередь, «Бернли» в пяти поединках кряду не побеждает и в трех матчах подряд не забивает. В прошлом туре команда Шона Дайча сыграла вничью 0:0 с «Вест Хэмом». Для «Бернли» это будет первый поединок в рамках Боксинг дэй.
В турнирной таблице АПЛ МЮ с 28 очками идет на седьмом месте, «Бернли» с 11 баллами расположился на 18 позиции.
132 раза играли между собой эти соперники. В 64 встречах одержали победу футболисты МЮ, 45 раз выиграл «Бернли», 23 раза встречи завершились вничью.
Поставлю на то, что в матче будет тотал голов больше двух», - сказал Козьбан.
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Бернли» состоится 30-го декабря. Начало встречи в 22:15.
Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.