Тухель недоволен: «Глупо считать, что Челси может бороться за титул»

Наставник «Челси» Томас Тухель после ничьей в матче с «Брайтоном» сомневается, что команда сможет бороться за титул АПЛ с «Манчестер Сити».

У Синих много травмированных и заразившихся коронавирусом.

«У нас 7 случаев коронавируса, а также 5-6 игроков выбыли еще минимум на 5-6 недель. Глупо считать, что «Челси» способен в такой ситуации бороться за титул АПЛ».

«Кроме того, есть еще странные судейские решения. В матче с «Брайтоном» был 100% пенальти на Пулишиче, а также момент Маунта».

«Это просто смешно, что даже VAR не посмотрели», - сказал Тухель.

Команда отстает от лидера на 8 очков.