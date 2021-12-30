Тухель недоволен: «Глупо считать, что Челси может бороться за титул»

Много травм и заболевших

  • 30.12.2021 14:49
  • 730 просмотров
  • 3 комментария
Тухель недоволен: «Глупо считать, что Челси может бороться за титул»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Томас Тухель после ничьей в матче с «Брайтоном» сомневается, что команда сможет бороться за титул АПЛ с «Манчестер Сити».

У Синих много травмированных и заразившихся коронавирусом.

«У нас 7 случаев коронавируса, а также 5-6 игроков выбыли еще минимум на 5-6 недель. Глупо считать, что «Челси» способен в такой ситуации бороться за титул АПЛ».

«Кроме того, есть еще странные судейские решения. В матче с «Брайтоном» был 100% пенальти на Пулишиче, а также момент Маунта».

«Это просто смешно, что даже VAR не посмотрели», - сказал Тухель.

Команда отстает от лидера на 8 очков.

Источник — BBC

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ortomir
    ortomir, 30.12.2021 15:26
    0
    Сегодня челси слег, завтра ливер...
    Ссылка
    Pika
    Pika, 30.12.2021 15:12
    0
    hanter83, 30.12.2021 14:52
    И сто не говори,а он прав. Такой ...ля этот КОРОНОВИРУСНЫЙ ФУТБОЛ. К сожалению
    все в равных условиях
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 30.12.2021 14:52
    0
    И сто не говори,а он прав. Такой ...ля этот КОРОНОВИРУСНЫЙ ФУТБОЛ. К сожалению
    Ссылка
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