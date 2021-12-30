Тухель недоволен: «Глупо считать, что Челси может бороться за титул»

Наставник «Челси» Томас Тухель после ничьей в матче с «Брайтоном» сомневается, что команда сможет бороться за титул АПЛ с «Манчестер Сити».
У Синих много травмированных и заразившихся коронавирусом.
«У нас 7 случаев коронавируса, а также 5-6 игроков выбыли еще минимум на 5-6 недель. Глупо считать, что «Челси» способен в такой ситуации бороться за титул АПЛ».
«Кроме того, есть еще странные судейские решения. В матче с «Брайтоном» был 100% пенальти на Пулишиче, а также момент Маунта».
«Это просто смешно, что даже VAR не посмотрели», - сказал Тухель.
Команда отстает от лидера на 8 очков.
Источник — BBC
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