20-й тур
Челси
1 : 1
Брайтон
29.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Подарок для Манчестер Сити. Челси потерял победу в последнем матче года

Команда завершит год на 2-м месте АПЛ

  • 29.12.2021 23:26
  • 1127 просмотров
  • 1 комментарий
Подарок для Манчестер Сити. Челси потерял победу в последнем матче года
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в последнем матче года не сумел обыграть «Брайтон» в рамках поединка чемпионата Англии. Синие долгое время вели в счете, но пропустили в компенсированное время.

Команда Томаса Тухеля набрала 42 очка и вышла на 2-е место, опередив «Ливерпуль», с которым сыграет уже 2 января.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Челси - Брайтон 1:1
Голы: Лукаку, 28 - Уэлбек, 90+1

Челси: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен (Чалоба, 46), Рюдигер, Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс (Алонсо, 27), Маунт, Хадсон-Одои (Канте, 67), Лукаку

Брайтон: Санчес, Лампти (Мвепу, 66), Велтман, Берн, Кукурелья, Марш, Биссома, Лаллана, Модер (Алзате, 88), Аллистер (Уэлбек, 80), Мопей

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 30.12.2021 00:13
    0
    Не зря болельщики из Брайтона приехали.)
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