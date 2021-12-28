Челси – Брайтон. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Челси» – «Брайтон».

«В предыдущем матче АПЛ «Челси», уступая по ходу встречи, выиграл на выезде у «Астон Виллы» со счетом 3:1, благодаря дублю Жоржиньо и голу Лукаку. В свою очередь, «Брайтон» на своем поле победил «Брентфорд» (2:0).

В турнирной таблице Премьер-лиги Англии лондонцы с 41 очком идут на третьем месте. «Чайки» с 23 баллами находятся на десятой позиции.

В своей истории соперники играли 16 раз. «Аристократы» победили в 12 поединках, только один раз выиграл «Брайтон» и три встречи завершились вничью.

Поставлю на то, что в этом матче «Челси» победит», - сказал Козьбан.

Матч «Челси» – «Брайтон» состоится 29-го декабря. Начало встречи в 21:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».