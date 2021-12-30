Тренер Кристалла: «Поработаем над совершенствованием игровых качеств»

«Кристалл» будет проводить контрольные матчи с соперниками из Херсонщины и ближайших регионов – в частности, Николаевской и Одесской областей.

«В этих спаррингах планируем не только поработать над совершенствованием физических и игровых качеств футболистов, но и посмотреть в деле потенциальных новичков. Отбор кандидатов будем проводить тщательным образом, чтобы можно было усилить состав.

На сегодняшний день «Кристалл» покинуло трое 21-летних футболистов – голкипер Максим Ковалев, защитник Ярослав Аннич и полузащитник Максим Крутин», - сказал наставник «Кристалла» Юрий Кулиш.