Тренер Кристалла: «Поработаем над совершенствованием игровых качеств»

Команда выйдет из отпуска в разгар января

  • 30.12.2021 10:39
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Тренер Кристалла: «Поработаем над совершенствованием игровых качеств»
© ФК Кристалл Херсон. Юрий Кулиш

«Кристалл» будет проводить контрольные матчи с соперниками из Херсонщины и ближайших регионов – в частности, Николаевской и Одесской областей.

«В этих спаррингах планируем не только поработать над совершенствованием физических и игровых качеств футболистов, но и посмотреть в деле потенциальных новичков. Отбор кандидатов будем проводить тщательным образом, чтобы можно было усилить состав.

На сегодняшний день «Кристалл» покинуло трое 21-летних футболистов – голкипер Максим Ковалев, защитник Ярослав Аннич и полузащитник Максим Крутин», - сказал наставник «Кристалла» Юрий Кулиш.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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