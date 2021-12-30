20-й тур
Брентфорд
0 : 1
Ман Сити
29.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити улетает в отрыв. Команда Зинченко завершила год победой

Команда набрала 50 очков

  • 30.12.2021 00:08
  • 390 просмотров
  • 3 комментария
Манчестер Сити улетает в отрыв. Команда Зинченко завершила год победой
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в своем последнем матче года обыграл «Брентфорд» со счетом 1:0 и продолжил уверенно лидировать с 50 очками.

«Челси», который в своем матче потерял очки, отстает на 8 пунктов.

Александр Зинченко провел игру на лавке запасных. 2022 год команда начнет уже 1 января битвой против «Арсенала».

Чемпионат Англии. 20-й тур

Брентфорд - Манчестер Сити 0:1
Гол: Фоден, 16

Брентфорд: Фернандес, Пиннок, Янссон, Бех, Рорслев, Баптист, Йенсен, Онейка (Бидстрап, 75), Томпсон (Годдос, 82), Висса (Канос, 69), Тони

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке, Фернандиньо, Де Брюйне, Бернарду, Жезус, Фоден, Грилиш

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 30.12.2021 00:17 (изменен)
    +1
    Может Арсеналу проиграют 1 го января и подтянутся остальные чуть
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 30.12.2021 00:29
    0
    0 замен а кто-то 5 просит
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 30.12.2021 00:14
    0
    Команда Зинченко без Зинченко
    Ссылка
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