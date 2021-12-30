Манчестер Сити улетает в отрыв. Команда Зинченко завершила год победой

«Манчестер Сити» в своем последнем матче года обыграл «Брентфорд» со счетом 1:0 и продолжил уверенно лидировать с 50 очками.
«Челси», который в своем матче потерял очки, отстает на 8 пунктов.
Александр Зинченко провел игру на лавке запасных. 2022 год команда начнет уже 1 января битвой против «Арсенала».
Чемпионат Англии. 20-й тур
Брентфорд - Манчестер Сити 0:1
Гол: Фоден, 16
Брентфорд: Фернандес, Пиннок, Янссон, Бех, Рорслев, Баптист, Йенсен, Онейка (Бидстрап, 75), Томпсон (Годдос, 82), Висса (Канос, 69), Тони
Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке, Фернандиньо, Де Брюйне, Бернарду, Жезус, Фоден, Грилиш
Источник — Sport.ua
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