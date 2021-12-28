Брентфорд – Ман Сити. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Брентфорд» – «Ман Сити».

«Брентфорд» после победы над «Уотфордом» (2:1) проиграл со счетом 0:2 «Челси» в Кубке Лиги и «Брайтону» (0:2) в рамках АПЛ. А «Ман Сити» в предыдущем матче чемпионата Англии в голевом поединке оказался сильнее «Лестера», победив со счетом 6:3. К слову, победная серия «горожан» длится четыре матча. В рамках АПЛ команда Гвардиолы победила со счетами 1:0, 7:0, 4:0 и 6:3. В четырех этих встречах «Сити» выиграл с общим счетом 18:3!

В турнирной таблице АПЛ «Брентфорд» с 20 очками идет на 14 месте, «Ман Сити» с 47 баллами лидирует.

В своей истории команды играли между собой 13 раз. «Горожане» победили в семи встречах, «пчелы» оказались сильнее в пяти встречах и еще один поединок завершился вничью.

Я поставлю на победу «Манчестер Сити» и то, что в матче будет забито минимум два гола», - сказал Козьбан.

Матч «Брентфорд» – «Ман Сити» состоится 29-го декабря. Начало встречи в 22:15.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».