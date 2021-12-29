ПАЛКИН: «Не было уверенности, что в ЛЧ достигнем серьезного результата»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин проанализировал выступление команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, украинский клуб занял четвертое место в группе и покинул турнир.

«2021-й – сложный год. Когда мы приглашали Роберто Де Дзерби с его тренерским штабом, понимали, что нам нужно будет построить новую команду, при этом Роберто пришел со своей философией и видением атакующего футбола. Он столкнулся с двумя вопросами: первый – попадание в группу Лиги чемпионов, а чтобы туда попасть, нужно пройти клубы серьезного уровня, второй – чемпионат Украины. У него не было опыта игры на два фронта, и это тоже стало определенным вызовом. А с другой стороны, он еще не почувствовал чемпионат Украины, ведь, как показала практика, против нас все ставят два автобуса, и из этого состоит игра, а в Лиге чемпионов все совсем иначе. Летние сборы были направлены на то, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов, и параллельно шел чемпионат. Уже в ходе сезона Роберто пытался выстроить стратегию игры в обоих турнирах, а в этом была большая сложность. То, что мы попали в групповой раунд и выиграли Суперкубок, в тот момент было большим достижением. Когда мы попали в группу, у меня не было уверенности, что мы там сможем достичь серьезного результата – я знал, что будет проходить обкатка команды с новым тренером, новой философией. Футбол Де Дзерби нужно доводить до автоматизма, и на это надо больше времени. К сожалению, на тот момент у нас не было столько времени. Было много критики болельщиков, но от этого сложно уйти. Мы понимали, что столкнемся с такой проблемой в группе.

Весь фарт, который нам был дан свыше, был дан именно на то, чтобы попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Дальше фарт отвернулся.

Если посмотреть на два последних матча, то можно увидеть, что фарт от нас отвернулся напрочь. Было очень много моментов, особенно в домашней игре, когда мы сыграли 0:0. Мы были обязаны выигрывать этот матч, но мяч вообще не залетал в ворота. Хотя для меня поединок с «Интером» был самым интересным из всех, что мы сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов», - сказал Палкин.