Шахтер повторил два личных антирекорда

Безвыигрышная серия горняков в еврокубках и Лиге чемпионов достигла 7 матчей

  • 08.12.2021 12:18
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Шахтер повторил два личных антирекорда
© ФК Шахтер

«Шахтер», разойдясь миром с «Шерифом» (1:1), продлил свои безвыигрышные серии в еврокубках и Лиге чемпионов до 7 матчей (2 ничьи и 5 поражений). Тем самым горняки повторили два личных антирекорд 10-летней давности. Последний раз оранжево-черные добивались успеха на международной арене 17 августа 2021 года, обыграв в гостях «Монако» со счетом 1:0.

К слову, среди украинских клубов более продолжительные серии без побед в еврокубках имели только «Заря» - 9 матчей, «Александрия» и «Карпаты» - по 8.

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

7 (=2-5)

Шахтер

06.04.2011

Барселона

1:5 (г)

06.12.2011

АПОЭЛ

2:0 (г)

7* (=2-5)

Шахтер

25.08.2021

Монако

2:2 (д)

 

 

 

7 (=3-4)

Динамо

23.08.2006

Фенербахче

2:2 (г)

15.08.2007

Сараево

1:0 (г)

7 (=3-4)

Динамо

24.02.2016

Манчестер Сити

1:3 (д)

06.12.2016

Бешикташ

6:0 (д)

6 (=0-6)

Динамо

19.09.2007

Рома

0:2 (г)

29.07.2018

Дроэда

2:1 (г)

6 (=2-4)

Динамо

21.08.2001

Стяуа

1:1 (д)

30.10.2001

Боавишта

1:0 (д)

6 (=3-3)

Шахтер

31.07.2001

Лугано

1:2 (г)

06.08.2003

Шериф

2:0 (д)

* серия не закончена.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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