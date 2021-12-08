Шахтер повторил два личных антирекорда

«Шахтер», разойдясь миром с «Шерифом» (1:1), продлил свои безвыигрышные серии в еврокубках и Лиге чемпионов до 7 матчей (2 ничьи и 5 поражений). Тем самым горняки повторили два личных антирекорд 10-летней давности. Последний раз оранжево-черные добивались успеха на международной арене 17 августа 2021 года, обыграв в гостях «Монако» со счетом 1:0.
К слову, среди украинских клубов более продолжительные серии без побед в еврокубках имели только «Заря» - 9 матчей, «Александрия» и «Карпаты» - по 8.
Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
7 (=2-5)
|
Шахтер
|
06.04.2011
|
Барселона
|
1:5 (г)
|
06.12.2011
|
АПОЭЛ
|
2:0 (г)
|
7* (=2-5)
|
Шахтер
|
25.08.2021
|
Монако
|
2:2 (д)
|
|
|
|
7 (=3-4)
|
Динамо
|
23.08.2006
|
Фенербахче
|
2:2 (г)
|
15.08.2007
|
Сараево
|
1:0 (г)
|
7 (=3-4)
|
Динамо
|
24.02.2016
|
Манчестер Сити
|
1:3 (д)
|
06.12.2016
|
Бешикташ
|
6:0 (д)
|
6 (=0-6)
|
Динамо
|
19.09.2007
|
Рома
|
0:2 (г)
|
29.07.2018
|
Дроэда
|
2:1 (г)
|
6 (=2-4)
|
Динамо
|
21.08.2001
|
Стяуа
|
1:1 (д)
|
30.10.2001
|
Боавишта
|
1:0 (д)
|
6 (=3-3)
|
Шахтер
|
31.07.2001
|
Лугано
|
1:2 (г)
|
06.08.2003
|
Шериф
|
2:0 (д)
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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