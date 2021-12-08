Шахтер повторил два личных антирекорда

«Шахтер», разойдясь миром с «Шерифом» (1:1), продлил свои безвыигрышные серии в еврокубках и Лиге чемпионов до 7 матчей (2 ничьи и 5 поражений). Тем самым горняки повторили два личных антирекорд 10-летней давности. Последний раз оранжево-черные добивались успеха на международной арене 17 августа 2021 года, обыграв в гостях «Монако» со счетом 1:0.

К слову, среди украинских клубов более продолжительные серии без побед в еврокубках имели только «Заря» - 9 матчей, «Александрия» и «Карпаты» - по 8.

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 7 (=2-5) Шахтер 06.04.2011 Барселона 1:5 (г) 06.12.2011 АПОЭЛ 2:0 (г) 7* (=2-5) Шахтер 25.08.2021 Монако 2:2 (д) 7 (=3-4) Динамо 23.08.2006 Фенербахче 2:2 (г) 15.08.2007 Сараево 1:0 (г) 7 (=3-4) Динамо 24.02.2016 Манчестер Сити 1:3 (д) 06.12.2016 Бешикташ 6:0 (д) 6 (=0-6) Динамо 19.09.2007 Рома 0:2 (г) 29.07.2018 Дроэда 2:1 (г) 6 (=2-4) Динамо 21.08.2001 Стяуа 1:1 (д) 30.10.2001 Боавишта 1:0 (д) 6 (=3-3) Шахтер 31.07.2001 Лугано 1:2 (г) 06.08.2003 Шериф 2:0 (д)

* серия не закончена.