Тоттенхэм планирует подписать лидера Милана

Франк Кессье может перебраться в АПЛ

  • 29.12.2021 10:31
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Тоттенхэм планирует подписать лидера Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Кессье

Контракт Франка Кессье с «Миланом» истекает в конце сезона. «Тоттенхэм» заинтересован в подписании игрока летом 2022 года на правах свободного агента.

«Шпоры» уже предложили Кессье 5-летний контракт, условия которого не сообщаются. Сам игрок готов рассмотреть вариант ухода из «Милана».

В нынешнем сезоне на счету Кессье 5 голов и 1 ассист в 21 матче за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего ивуарийца оценивается в 48 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Кессье интересуется «Манчестер Юнайтед».

Источник — Daily Express

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