Источник: Динамо не смотрит на дорогих футболистов

Киевское «Динамо» не собирается подписывать ни колумбийского вингера Себастьяна Вилью из «Бока Хуниорс», ни израильтянина Эбрахима из «Хапоэля» Тель-Авив.
«Краткий комментарий к информациям о вероятном интересе киевлян к колумбийцу Вилье из «Бока Хуниорс» и израильтянину Эбрахиму («Хапоэль» Тель-Авив).
Лонг-wishlist скаутов любого солидного клуба в любое время года и суток состоит из более чем десятка людей, отчет о которых лежит на рабочем столе специалистов под правой рукой. Фамилии меняются исходя из текущих запросов по проблемным позициям. И да, нет дыма без огня, израильтянин на карандаше уже год, с того времени как прошлой зимой торговали Абада. Тогда местный рынок был изучен довольно глубоко. До реальных переговоров дело не доходило (там больше агентские игры в СМИ), но вингер интересный, правда.
Что касается колумбийца... Поклонникам «Динамо», пристально следящим за трансферной политикой клуба, не надо объяснять, что Киев с некоторых пор не заглядывается на футболистов с ценником «семи нолей». И деньги от ливерпульского трансфера здесь вообще не при делах.
Ну и главное: разве главная проблемная позиция ДК сейчас — вингеры?», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Ранее сообщалось, что Вилья перейдет в московское «Динамо».
Источник — Telegram
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А то что ты протекашь. Так это твои проблемы. И не Жека ни я, в твоих проблемах не помощники
Загорелся кошкин дом!
Это же только доказывает что Жека норм тебя унизил, что ты докатился до этого
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