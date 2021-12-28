Источник: Динамо не смотрит на дорогих футболистов

Киевское «Динамо» не собирается подписывать ни колумбийского вингера Себастьяна Вилью из «Бока Хуниорс», ни израильтянина Эбрахима из «Хапоэля» Тель-Авив.

«Краткий комментарий к информациям о вероятном интересе киевлян к колумбийцу Вилье из «Бока Хуниорс» и израильтянину Эбрахиму («Хапоэль» Тель-Авив).

Лонг-wishlist скаутов любого солидного клуба в любое время года и суток состоит из более чем десятка людей, отчет о которых лежит на рабочем столе специалистов под правой рукой. Фамилии меняются исходя из текущих запросов по проблемным позициям. И да, нет дыма без огня, израильтянин на карандаше уже год, с того времени как прошлой зимой торговали Абада. Тогда местный рынок был изучен довольно глубоко. До реальных переговоров дело не доходило (там больше агентские игры в СМИ), но вингер интересный, правда.

Что касается колумбийца... Поклонникам «Динамо», пристально следящим за трансферной политикой клуба, не надо объяснять, что Киев с некоторых пор не заглядывается на футболистов с ценником «семи нолей». И деньги от ливерпульского трансфера здесь вообще не при делах.

Ну и главное: разве главная проблемная позиция ДК сейчас — вингеры?», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что Вилья перейдет в московское «Динамо».