Источник: Динамо не смотрит на дорогих футболистов

Киевский клуб не может себе позволить крупные трансферы

  • 28.12.2021 21:31
  • 2604 просмотра
  • 34 комментария
Источник: Динамо не смотрит на дорогих футболистов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Вилья

Киевское «Динамо» не собирается подписывать ни колумбийского вингера Себастьяна Вилью из «Бока Хуниорс», ни израильтянина Эбрахима  из «Хапоэля» Тель-Авив.

«Краткий комментарий к информациям о вероятном интересе киевлян к колумбийцу Вилье из «Бока Хуниорс» и израильтянину Эбрахиму («Хапоэль» Тель-Авив).

Лонг-wishlist скаутов любого солидного клуба в любое время года и суток состоит из более чем десятка людей, отчет о которых лежит на рабочем столе специалистов под правой рукой. Фамилии меняются исходя из текущих запросов по проблемным позициям. И да, нет дыма без огня, израильтянин на карандаше уже год, с того времени как прошлой зимой торговали Абада. Тогда местный рынок был изучен довольно глубоко. До реальных переговоров дело не доходило (там больше агентские игры в СМИ), но вингер интересный, правда.

Что касается колумбийца... Поклонникам «Динамо», пристально следящим за трансферной политикой клуба, не надо объяснять, что Киев с некоторых пор не заглядывается на футболистов с ценником «семи нолей». И деньги от ливерпульского трансфера здесь вообще не при делах.

Ну и главное: разве главная проблемная позиция ДК сейчас — вингеры?», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что Вилья перейдет в московское «Динамо».

Источник — Telegram

(17 голосов)

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Комментарии
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.12.2021 22:07
    +4
    AK.228, 28.12.2021 22:00
    А чего подруга твоя рыжая не появляется на сайте!? Обиделась или Несенюк кредитную линию ему уменьшил!?
    Федя, я думал мы поняли друг друга в последнем нашем разговоре. Нам нету о чем с тобой говорить.
    А то что ты протекашь. Так это твои проблемы. И не Жека ни я, в твоих проблемах не помощники
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 28.12.2021 22:06
    +3
    FunnyCat___, 28.12.2021 21:55
    Тили-бом! Тили-бом!
    Загорелся кошкин дом!
    Федька, как думаешь, ты когда-то сможешь покинуть разрушенное ордло и побывать в цивилизованном мире?
    Ссылка
    Argon
    Argon, 28.12.2021 21:59
    +3
    Kak Tak, 28.12.2021 21:47
    Покупать за миллионы не хотим ,а продавать своих никому не нужных хотим.Как так ?
    Тому що за всі роки нашого чемпіонату олігархи власники привчили до витрачання більших сум на легіонерів ніж вони коштують. Тому, як тільки агенти умовних південноамериканців чують Динамо чи Шахтар, заламують ціни більші ніж їх реальна ціна.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.12.2021 21:49
    +3
    FunnyCat___, 28.12.2021 21:39
    Так мы налоги не платим .Где деньги тогда?На Кипре ?
    Не надоело сторочить под чужими именами херню ?
    Это же только доказывает что Жека норм тебя унизил, что ты докатился до этого
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 28.12.2021 22:24
    +2
    AK.228, 28.12.2021 22:21
    Я признаю что ты тупой
    Сказал Федька, смотря в треснутое зеркало и почесывая задницу погрызанными ногтями.
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 28.12.2021 22:19
    +2
    Федька, ты признаешь, что у тебя много забаненных аккаунтов? Или ты только других в этом обвиняешт, а ты - это другая ситуация?
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 28.12.2021 22:14
    +2
    Федя очень злой сегодня. Мамка пин код на пенсионной карте поменяла? Но не переживай, она тебе новые носочки на новый год свяжет, что бы не так больно было со злости стучать по вздутому паркету
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.12.2021 22:14
    +2
    Вадим Кузьменко, 28.12.2021 22:00
    Де Пена и Вербичь последнее время совсем плохо выглядят . Так что и вингеры тоже не помешают
    Диалло с молодежки после сборов думаю будет в основе
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 28.12.2021 22:12
    +2
    AK.228, 28.12.2021 22:10
    Шпрот Шпрот, у тебя все аккаунты забанили навсегда!?
    Где все твои АК с палочками, энджои и калы? Не забанили?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.12.2021 21:46
    +2
    Нап нужен, вингеры есть. Интересно было бы послушать Суркиса на счет трансферов в межсезонье
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 28.12.2021 22:25
    +1
    AK.228, 28.12.2021 22:24
    Ты был уже ромкой, юркой, Олегом, теперь Макс.... Кто следующий!? Артур, Афанасий, может будешь Эдуардом!?
    Ты стабильный в том, что как был умолишенным расяянином Федей двинятиным, так им и остался
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 28.12.2021 22:00
    +1
    Де Пена и Вербичь последнее время совсем плохо выглядят . Так что и вингеры тоже не помешают
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 28.12.2021 22:34
    0
    Maks Maks, 28.12.2021 22:31
    Спроси у своего ордловского друга, который прячется под флагом США и постоянно лижет расее
    Николай, Владимир,, Сюзанна , кому лижешь ты!?
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 28.12.2021 22:33
    0
    Maks Maks, 28.12.2021 22:31
    Спроси у своего ордловского друга, который прячется под флагом США и постоянно лижет расее
    він не ховається, просто його ір забанили, а він за нами сумує
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 28.12.2021 22:31
    0
    AK.228, 28.12.2021 22:29
    Альфред, ты сам минусишь или тебе Анатолий помогает!?
    Спроси у своего ордловского друга, который прячется под флагом США и постоянно лижет расее
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 28.12.2021 22:33
    -1
    Maks Maks, 28.12.2021 22:31
    Спроси у своего ордловского друга, который прячется под флагом США и постоянно лижет расее
    Василий, Степан, Андрей, он меня минусит!?
    Ссылка
    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 28.12.2021 22:29
    -1
    AK.228, 28.12.2021 22:24
    Ты был уже ромкой, юркой, Олегом, теперь Макс.... Кто следующий!? Артур, Афанасий, может будешь Эдуардом!?
    Следующий ник у Шпрота: Лена.............................................................. Беркова
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 28.12.2021 22:29
    -2
    Maks Maks, 28.12.2021 22:25
    Ты стабильный в том, что как был умолишенным расяянином Федей двинятиным, так им и остался
    Альфред, ты сам минусишь или тебе Анатолий помогает!?
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 28.12.2021 21:53
    -3
    Не все могут смотреть в завтрашний день .. динамо может
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 28.12.2021 22:26
    -4
    Maks Maks, 28.12.2021 22:25
    Ты стабильный в том, что как был умолишенным расяянином Федей двинятиным, так им и остался
    Андрей, ты как вообще поживаешь, все норм!?
    Ссылка
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