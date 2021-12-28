Не то Динамо. Известно, где продолжит карьеру Себастьян Вилья

Московское «Динамо» достигло окончательной договоренности с «Бока Хуниорс» о трансфере полузащитника Себастьяна Вильи.

Российский клуб предложил за 25-летнего футболиста от 12 до 15 млн евро. Сделка должна быть завершена в первые дни января, если футболист успешно пройдет медосмотр.

Переговоры по поводу трансфера колумбийца также вело киевское «Динамо». Сообщалось, что они были остановлены из-за суммы трансфера.

Себастьян Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с лета 2018 года. Его покупка обошлась аргентинцам в 1,82 миллиона евро. Всего хавбек провел за клуб 105 матчей во всех турнирах, записав в актив 17 забитых мячей и 15 результативных передач.