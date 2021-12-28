Не то Динамо. Известно, где продолжит карьеру Себастьян Вилья

Левый вингер клуба «Бока Хуниорс» уезжает в Россию

  • 28.12.2021 20:43
  • 893 просмотра
  • 1 комментарий
Не то Динамо. Известно, где продолжит карьеру Себастьян Вилья
© Getty Images/Global Images Ukraine

Московское «Динамо» достигло окончательной договоренности с «Бока Хуниорс» о трансфере полузащитника Себастьяна Вильи.

Российский клуб предложил за 25-летнего футболиста от 12 до 15 млн евро. Сделка должна быть завершена в первые дни января, если футболист успешно пройдет медосмотр.

Переговоры по поводу трансфера колумбийца также вело киевское «Динамо». Сообщалось, что они были остановлены из-за суммы трансфера.

Себастьян Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с лета 2018 года. Его покупка обошлась аргентинцам в 1,82 миллиона евро. Всего хавбек провел за клуб 105 матчей во всех турнирах, записав в актив 17 забитых мячей и 15 результативных передач.

Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 28.12.2021 20:51 (изменен)
    0
    Что не так с нашим Динамо,не один нормальный игрок не хочет к нам переходить
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