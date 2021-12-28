Вест Хэм без Ярмоленко разбил Уотфорд, Тоттенхэм потерял очки

Состоялись три матча 20-го тура АПЛ.
«Вест Хэм» прервал серию неудачных результатов и добыл уверенную победу над «Уотфордом». Украинец Андрей Ярмоленко весь матч провел на скамейке запасных.
«Тоттенхэм» в большинстве с 39-й минуты не смог одолеть «Саутгемптон», а «Кристал Пэлас» легко разобрался с «Норвичем».
Отметим, что матчи «Арсенал» – «Вулверхэмптон» и «Лидс» – «Астон Вилла» перенесены из-за вспышек коронавируса.
Чемпионат Англии. 20-й тур
«Уотфорд» – «Вест Хэм» – 1:4
Голы: 1:0 – 4 Деннис, 1:1 – 27 Соучек, 1:2 – 29 Бенрахма, 1:3 – 58, пенальти Нобл, 1:4 – 90+2 Влашич.
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 1:1
Голы: 1:0 – 25 Уорд-Проуз, 1:1 – 41, пенальти Кейн.
«Кристал Пэлас» – «Норвич» – 3:0
Голы: 1:0 – 8, пенальти Эдуар, 2:0 – 38 Матета, 3:0 – 42 Шлупп.
Источник — Sport.ua
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Конте знову з складом перемудрив,Моура завжди грає краще з старту,скільки можна давати шансів Алі,краще награвати Хіля.
Ну і Саути молодці закрились,а за такої гри у Тотема часто проблеми.
Надія на пропущені матчі.
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