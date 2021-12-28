20-й тур
Кристал Пэлас
3 : 0
Норвич
28.12.2021, FT

Вест Хэм без Ярмоленко разбил Уотфорд, Тоттенхэм потерял очки

«Кристал Пэлас» не оставил шансов «Норвичу»

  • 28.12.2021 19:17
  • 110 просмотров
  • 2 комментария
Вест Хэм без Ярмоленко разбил Уотфорд, Тоттенхэм потерял очки
© ФК Вест Хэм

Состоялись три матча 20-го тура АПЛ. 

«Вест Хэм» прервал серию неудачных результатов и добыл уверенную победу над «Уотфордом». Украинец Андрей Ярмоленко весь матч провел на скамейке запасных.

«Тоттенхэм» в большинстве с 39-й минуты не смог одолеть «Саутгемптон», а «Кристал Пэлас» легко разобрался с «Норвичем».

Отметим, что матчи «Арсенал» – «Вулверхэмптон» и «Лидс» – «Астон Вилла» перенесены из-за вспышек коронавируса. 

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Уотфорд» – «Вест Хэм» – 1:4
Голы: 1:0 – 4 Деннис, 1:1 – 27 Соучек, 1:2 – 29 Бенрахма, 1:3 – 58, пенальти Нобл, 1:4 – 90+2 Влашич.

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 1:1
Голы: 1:0 – 25 Уорд-Проуз, 1:1 – 41, пенальти Кейн.

«Кристал Пэлас» – «Норвич» – 3:0
Голы: 1:0 – 8, пенальти Эдуар, 2:0 – 38 Матета, 3:0 – 42 Шлупп.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    online
    joytok, 28.12.2021 19:21
    0
    После 1:2 в Уотфорде стало скучно
    Ссылка
    pol-55
    pol-55, 28.12.2021 19:20
    0
    Повезло Тотему з пеналем і вилученням,але бумерангом не по везло з 3ма відміненими голами,якщо 1й поділу,2й кисть руки Кейна по за грою ,то 3й там непонятка,там ляп воротаря.
    Конте знову з складом перемудрив,Моура завжди грає краще з старту,скільки можна давати шансів Алі,краще награвати Хіля.
    Ну і Саути молодці закрились,а за такої гри у Тотема часто проблеми.
    Надія на пропущені матчі.
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