В поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Вест Хэм» на выезде разгромил «Уотфорд» со счетом 4:1. 32-летний украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко провел весь поединок на скамейке запасных.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Уотфорд» — «Вест Хэм» — 1:4
Голы: Деннис, 4 — Соучек, 27, Бенрахма, 29, Нобл, 58, с пенальти, Влашич, 90+2
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Влашич (Вест Хэм).
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марк Нобл (Вест Хэм).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Бонавентуре Деннис (Уотфорд).
Источник — YouTube
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