20-й тур
Уотфорд
1 : 4
Вест Хэм
28.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Уотфорд — Вест Хэм — 1:4. Опять без Ярмоленко. Видео голов и обзор матча

«Молотобойцы» разбили соперника в поединке 20-го тура АПЛ

  • 29.12.2021 02:28
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Уотфорд — Вест Хэм — 1:4. Опять без Ярмоленко. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Вест Хэм» на выезде разгромил «Уотфорд» со счетом 4:1. 32-летний украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко провел весь поединок на скамейке запасных.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Уотфорд» — «Вест Хэм» — 1:4
Голы: Деннис, 4 — Соучек, 27, Бенрахма, 29, Нобл, 58, с пенальти, Влашич, 90+2

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Никола Влашич (Вест Хэм).
58' ГОЛ ! С пенальти забил Марк Нобл (Вест Хэм).
29' ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
27' ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
5' ГОЛ ! Мяч забил Бонавентуре Деннис (Уотфорд).

Источник — YouTube

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