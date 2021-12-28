Хосе Луис Мендилибар возглавил Алавес

«Алавес» 28 декабря уволил Хавьера Кальеху с поста главного тренера. Клуб не остался долго без наставника.
Пресс-служба сообщила, что команду возглавил Хосе Луис Мендилибар. 60-летний специалист подписал контракт до конца сезона 2021/22.
Мендилибар известен по работе с «Эйбаром», который он возглавлял с 2015 по 2021 год, также он тренировал «Леванте» и «Осасуну».
ℹ️ José Luis Mendilibar, nuevo entrenador del Deportivo Alavés.— Deportivo Alavés (@Alaves) December 28, 2021
➕ El técnico de Zaldibar dirigirá al equipo por primera vez en la sesión de las 11:00h.
Ongi etorri, Mendi!#GoazenGlorioso 🦊
Источник — Sport.ua
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