Хосе Луис Мендилибар возглавил Алавес

«Алавес» 28 декабря уволил Хавьера Кальеху с поста главного тренера. Клуб не остался долго без наставника.

Пресс-служба сообщила, что команду возглавил Хосе Луис Мендилибар. 60-летний специалист подписал контракт до конца сезона 2021/22.

Мендилибар известен по работе с «Эйбаром», который он возглавлял с 2015 по 2021 год, также он тренировал «Леванте» и «Осасуну».