Алавес отправил в отставку главного тренера

Хавьеру Кальехе не простили неудачную серию

  • 28.12.2021 10:20
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Алавес отправил в отставку главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Алавеса» Хавьер Кальеха покинул свой пост. Об увольнении специалиста сообщает пресс-служба клуба.

43-летний специалист возглавил «Алавес» в апреле 2021 года и помог клубу сохранить прописку в Ла Лиге. В этом сезоне «Алавес» с 15 очками в 18 матчах занимает 18-е место в турнирной таблице.

Всего под руководством Кальехи «Алавес» провел 29 матчей, одержав 9 побед при 6 ничьих и 14 поражениях.

Источник — Sport.ua

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