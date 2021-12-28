Алавес отправил в отставку главного тренера

Главный тренер «Алавеса» Хавьер Кальеха покинул свой пост. Об увольнении специалиста сообщает пресс-служба клуба.
43-летний специалист возглавил «Алавес» в апреле 2021 года и помог клубу сохранить прописку в Ла Лиге. В этом сезоне «Алавес» с 15 очками в 18 матчах занимает 18-е место в турнирной таблице.
Всего под руководством Кальехи «Алавес» провел 29 матчей, одержав 9 побед при 6 ничьих и 14 поражениях.
ℹ️ Javier Calleja deja de ser entrenador del Deportivo Alavés.— Deportivo Alavés (@Alaves) December 28, 2021
Mila esker, @javiercalleja_!#GoazenGlorioso 🦊
Источник — Sport.ua
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