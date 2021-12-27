Два игрока Барселоны заразились коронавирусом

Болезнь выявили у Клемана Ленгле и Дани Алвеса

  • 27.12.2021 23:20
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Два игрока Барселоны заразились коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

«Барселона» официально сообщила о том, что два игрока команды заразились коронавирусом. Речь идет о защитниках Клемане Ленгле и Дани Алвесе.

Оба игрока были отправлены на самоизоляцию. Они чувствуют себя нормально.

На счету Ленгле 1 ассист в 13 матчах за «Барселону» во всех турнирах в нынешнем сезоне. Алвес еще не провел ни одного матча после того, как вернулся в клуб в середине ноября.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в другом каталонском клубе – «Эспаньоле».

Источник — ФК Барселона

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