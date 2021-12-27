Два игрока Барселоны заразились коронавирусом

«Барселона» официально сообщила о том, что два игрока команды заразились коронавирусом. Речь идет о защитниках Клемане Ленгле и Дани Алвесе.
Оба игрока были отправлены на самоизоляцию. Они чувствуют себя нормально.
На счету Ленгле 1 ассист в 13 матчах за «Барселону» во всех турнирах в нынешнем сезоне. Алвес еще не провел ни одного матча после того, как вернулся в клуб в середине ноября.
Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в другом каталонском клубе – «Эспаньоле».
Источник — ФК Барселона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.