Два игрока Барселоны заразились коронавирусом

«Барселона» официально сообщила о том, что два игрока команды заразились коронавирусом. Речь идет о защитниках Клемане Ленгле и Дани Алвесе.

Оба игрока были отправлены на самоизоляцию. Они чувствуют себя нормально.

На счету Ленгле 1 ассист в 13 матчах за «Барселону» во всех турнирах в нынешнем сезоне. Алвес еще не провел ни одного матча после того, как вернулся в клуб в середине ноября.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в другом каталонском клубе – «Эспаньоле».