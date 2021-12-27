Семеро зараженных. В клубе Ла Лиги вспышка коронавируса

«Эспаньол» официально сообщил о семи случаях заражения коронавирусом в клубе. Речь идет о пяти игроках первой команды и двух членах персонала.
Все больные чувствуют себя хорошо и отправлены на карантин. Имена зараженных не сообщаются.
На данный момент «Эспаньол» идет 11-м в турнирной таблице Ла Лиги с 23 очками в активе. Следующий матч команды, против «Валенсии», запланирован на 31 декабря.
Источник — ФК Эспаньол
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